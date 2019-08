Academy Colobraro, successo per il Freestyle Day 2019

E’ stato un grande successo, il “Freestyle Day 2019 ” organizzato dall’Academy Colobraro con la collaborazione dell’Academy AZ Picerno di Policoro e Scuola Calcio Padre Minozzi. Quasi sessanta, i ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione sportiva che si è svolta tra Policoro presso il Centro Sportivo Padre Minozzi e Colobraro presso il Campo di Calcio a 5 Ninuccio Larocca, il 19, 20 e 21 luglio scorso.

Tre giorni ricchi di momenti importanti per i ragazzi che hanno, sì, appreso i segreti del freestyle, l’arte del palleggio acrobatico, eseguito dai Footwork Italia : Gunther Celli , Enrico Maffioletti , Luca Chiarvesio ma allo stesso tempo hanno potuto comprendere i segreti fondamentali di una sana alimentazione grazie ai consigli della biologa nutrizionista, Alessia Affuso, o conoscere ancor di piu’ il territorio, grazie alla visita del Convento Francescano del ‘500, oggi “Scrigno di Rituali e Conoscenze”, con le bellisime stanze intorno al perimetro del suggestivo chiostro adibite a Sala della Magia, Sala delle Erbe Officinali e Sala degli Amuleti,.e al Museo dell’olio di Colobraro della famiglia Gialdino&D’Oronzio.

Sport dunque ma non solo, questo l’obiettivo dell’Academy Colobraro che ha organizzato grazie alla collaborazione dei partner Rabite Bus , OTIX Comunicazione Integrata, Prolifer Sportswear factory&design, il patrocinio del Comune di Colobraro e tutti gli sponsor, una serie di eventi che renderanno Colobraro ancor di piu’ centro importante di questa estate 2019. E’ prossimo, infatti, il nuovo evento dell’Academy Colobraro che in collaborazione con Raffaele Buccolo, il 10 Agosto, ha pensato agli appassionati della mountain bike. Un cicloraduno nel paese della magia , dell’affascino , dei “monachicchi” e non solo, che permetterà a tutti i partecipanti di ammirare le bellezze del borgo lucano . A concludere la giornata, infine, l’allegria di Pino Campagna che attraverso il suo spettacolo renderà esilarante la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. “ Cerchiamo – dichiarano i soci dell’Academy Colobraro – di promuovere il nostro territorio attraverso lo sport affinchè la magia di Colobraro sia piu’ completa. Lo sport, come tutti sappiamo, puo’ essere un grande veicolo promozionale territoriale, e il successo del Freestyle Day 2019 lo ha dimostrato. L’evento, unico nel Sud Italia, ha raccolto attorno a sé tantissimi estimatori e grazie alla caparbietà dell’Academy Colobraro e alla collaborazione con l’Az Academy Picerno di mister Iannella, siamo riusciti a portare in Basilicata una grande manifestazione sportiva che ha regalato ai ragazzi davvero forti emozioni. Noi ci proviamo – concludono i soci –. e abbiamo cercato di rendere piu’ completa l’offerta sportiva per i nostri ragazzi. Una sinergia con tante realtà del territorio, che ringraziamo calorosamente, ci ha permesso di realizzare questo bel sogno e di fare concretamente qualcosa per la crescita del nostro territorio” .

Per essere aggiornati sugli eventi dell’Academy Colobraro si puo’ consultare la pagina facebook e l’account instagram . Il calendario è ricco e variegato per un’offerta completa e soddisfacente per rendere ancor piu’ indimenticabile questa estate.