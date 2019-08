Truffe agli anziani: Operazione congiunta Carabinieri e Polizia

Polizia di Matera e Carabinieri della Compagnia di Tricarico, la scorsa notte hanno arrestato a Napoli due giovani del luogo, con precedenti di polizia, perché responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio e di due truffe aggravate commesse a Matera e provincia in danno di persone anziane.

Il provvedimento restrittivo che ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di SORRENTINO Salvatore di anni 24 e GIUGLIANO Biagio di anni 20, è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera dr.ssa Angela Rosa Nettis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Lorenzo Nicastro.

Le indagini che hanno condotto alla cattura dei due sono state compiute dalla Squadra Mobile della Questura di Matera e dal Comando Stazione Carabinieri di Garaguso che hanno ricostruito meticolosamente le loro scorribande criminali, circostanziate in due episodi commessi a Matera il 18 ed il 27 luglio dello scorso anno.

Nel primo episodio è stata perpetrata una truffa in danno di un’anziana signora, ottantaduenne di Matera, che dopo aver risposto ad una telefonata, ha ricevuto in casa un finto corriere che le ha consegnato un pacco contenente un computer chiedendo e ottenendo la somma di 600 Euro; successivamente la donna ha scoperto che all’interno della confezione vi erano due pacchi di riso.

L’altro episodio truffaldino è stato commesso, sempre a Matera, ai danni di un’altra anziana signora, una pensionata ottantunenne, con le medesime modalità descritte in precedenza; la donna ha ricevuto in casa il pacco scoprendo poi che conteneva del riso, dando la somma di 500 Euro a fronte dei 2.500 richiesti.

Ai due soggetti si è giunti grazie ad una articolata attività investigativa, svolta congiuntamente da Polizia e Carabinieri, che ha portato alla costruzione di una corposa piattaforma indiziaria a carico dei due arrestati, anche mediante l’analisi dei traffici telefonici dei soggetti, dei transiti delle autovetture utilizzate, oltre ai riscontri tecnici conseguenti agli accertamenti della Polizia Scientifica che è riuscita ad esaltare anche delle impronte sui pacchi consegnati.

Alcuni elementi indiziari che hanno portato alla emissione del provvedimento restrittivo, peraltro, sono il frutto dell’analisi compiuta sul materiale di interesse investigativo sequestrato nel corso delle perquisizioni operate nel napoletano lo scorso ottobre, quando sempre personale della Squadra Mobile di Matera e della Stazione Carabinieri di Garaguso arrestarono altri due soggetti per i medesimi reati commessi in provincia di Matera, entrambi riconducibili alla medesima associazione per delinquere.

Si coglie l’occasione per ribadire di fare massima attenzione quando si ricevono chiamate da sconosciuti o da persone che si presentano con il nome di figli o nipoti, ovvero che citofonano dicendo di dover consegnare dei pacchi.

In tali casi, se si hanno anche dei piccoli dubbi si dovrà contattare il 112 o il 113 oppure un parente o un amico che possano intervenire prontamente.

Le truffe, soprattutto quelle in danno di persone anziane, rappresentano un fenomeno odioso dal momento che i malfattori, fingendo consegne conseguenti ad ordini fatti da figli o nipoti delle vittime prese di mira, ovvero facendo emergere falsamente situazioni di difficoltà di tali congiunti, riescono ad intenerire le vittime, incidendo sui loro affetti familiari, quindi inducendole a consegnare delle somme di denaro.

Consigli contro le truffe agli anziani

Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un’uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità.

Verificate sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete rassicurazioni non aprite per nessun motivo.

Ricordate che nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.

Non fermatevi mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una persona distinta e dai modi affabili.

Quando fate operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all’interno della banca o dell’ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale per strada entrate in un negozio o cercate un poliziotto ovvero una compagnia sicura.

Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall’ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre.

Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha consegnato.

Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di operare se vi sentite osservati.

Per qualunque problema e per chiarivi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il 113 o il 112, saremo felici di aiutarvi!

Consigli per i figli, nipoti e parenti stretti

Non lasciate soli i vostri anziani, anche se non abitate con loro fatevi sentire spesso e interessatevi ai loro problemi quotidiani

Ricordategli sempre di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti. Se hanno il minimo dubbio fategli capire che è importante chiedere aiuto a voi, ad un vicino di casa oppure contattare il 113 o il 112.

Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

Consigli per i vicini di casa

Se nel vostro palazzo abitano anziani soli, scambiate ogni tanto con loro quattro chiacchiere. La vostra cordialità li farà sentire meno soli.

Se alla loro porta bussano degli sconosciuti esortateli a contattarvi per chiarire ogni dubbio. La vostra presenza li renderà più sicuri.

Segnalate al 113 o al 112 ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga l’anziano vostro vicino di casa .

Consigli per gli impiegati di banca o di uffici postali

Quando allo sportello si presenta un anziano e fa una richiesta spropositata di denaro contante, perdete un minuto a parlare con lui. Basta poco per evitare un dramma.

Spiegategli che all’esterno di banche ed uffici postali nessun impiegato effettua controlli.

Per ogni minimo dubbio esortateli a contattarvi.