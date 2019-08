TEMPA ROSSA: MARTEDI E MERCOLEDI PROSSIMO INCONTRI IN REGIONE

Rilettura degli accordi con Total sulla Concessione Mineraria “Gorgoglione – Progetto Tempa Rossa”; focus sulle istanze che provengono dai Comuni, dai sindacati e dal mondo produttivo; condivisione, con i vertici di Total, dei temi emersi e avvio delle interlocuzioni per la verifica degli accordi.

E’ questo il programma di tre incontri che il Presidente della Regione Basilicata – Vito Bardi e gli Assessori all’Ambiente – Gianni Rosa e alle Attività Produttive – Francesco Cupparo, terranno martedì e mercoledì prossimo in Regione, presso la sala Verrastro.

Martedì 6 agosto, alle ore 9,30, è previsto l’incontro con i sindaci dell’area della Concessione, alle ore 11,30 l’incontro con i sindacati. All’inizio di ogni incontro sarà possibile effettuare riprese filmate, al termine brevi interviste.

Mercoledì 7 agosto alle ore 9,30 si terrà l’incontro con i vertici di Total. Al termine dei lavori è prevista una conferenza stampa per illustrare l’esito delle interlocuzioni.

Correlati