Home porta a Matera la grande musica classica

Home Cucine, nota azienda specializzata nella produzione di cucine componibili classiche e moderne per il mercato interno e internazionale, celebra la sua presenza nella Capitale europea della Cultura – nell’ambito del progetto di Confindustria e Fondazione “Open Future delle imprese italiane” – con un grande concerto che porterà a Matera la grande musica classica.

Lunedì 5 agosto, alle ore 20.15, nella suggestiva cornice della Chiesa in stile barocco di San Francesco d’Assisi, si esibiranno i migliori talenti del panorama italiano ed internazionale della musica classica: il violinista vittoriese Emanuele Bastanzetti, Fabrizio Falasca, il violoncellista Pierluigi Sanarica e l’orchestra I Professori del San Carlo di Napoli diretti dal maestro Pasquale Menchise.

Home, che sarà presente negli Ipogei di Piazza San Francesco da martedì 6 a domenica 12 agosto, testimonierà l’impresa, la visione e i valori essenziali su cui l’azienda orienta le proprie attività e le scelte per il futuro.

In particolare Home presenterà nella Citta dei Sassi una cucina emblema del design, del bello, del ben fatto: l’essenza di ciò che rappresenta il Made in Italy della cucina nel mondo. Sarà anche l’occasione per parlare del legame indissolubile tra impresa e cultura quale fattore di sviluppo per l’impresa e per il territorio attraverso l’esposizione di sagome e pannelli fotografici raffiguranti l’abbazia cistercense di S. Maria di Follina (TV) del XII sec. La Home ha sostenuto il recupero e la realizzazione di alloggi all’interno del chiostro destinati al turismo spirituale come da progetto dell’Istituto Diocesano Beato Toniolo. Giuseppe Toniolo sociologo e maestro di etica dell’economia, amico dell’impresa a cui ci ispiriamo per affinità di pensiero. Particolarmente affascinate la storia dei monaci benedettini fondatori dell’abbazia : dissodavano la terra, bonificavano le paludi e costruivano. Con il loro lavoro fondavano comunità fiorenti , sono da considerare la prima forma di impresa e questo rende il progetto ancora più coinvolgente.

La Home da sempre offre una tipologia di prodotto molto variegato, per rispondere alle esigenze funzionali ed estetiche che un mercato sempre più globalizzato richiede. Cucine dal design sofisticato, classiche che enfatizzano la bellezza e il calore del legno, oppure nella versione lusso, prodotto particolarmente gradito al mercato asiatico e dell’est europeo. Ricerca, tecnologia, ambiente, qualità del prodotto e del processo sono la commistione su cui si sviluppa la nostra produzione. L’impresa opera a Cison di Valmarino nel trevigiano, tra le colline care a Zanzotto. La bellezza del paesaggio e l’etica dell’impresa sono il connubio che fanno di Home un’azienda attenta alla cultura quale volano per la crescita.