AL VIA DOMANI A TERRANOVA DI POLLINO ” IL PALIO DEL GRANO”

Per l’occasione verrà proiettato il film-documentario “In questo mondo” che racconta la vita delle donne pastore in Italia

Una escursione di buon mattino a Cugno dell’Acero alla scoperta dell’associazione abete-faggio darà il via domani alla nona edizione del Palio del Grano di Terranova di Pollino, in programma questo fine settimana. Si tratta di un evento che come ogni anno viene organizzato dalla locale Pro Loco e il BioAgriturismo “La Garavina” e da quest’anno inserito nel Festival del Cibo e delle Tradizioni patrocinato dall’Ente Parco del Pollino, G.A.L, con l’apporto della Comunità del Cibo e della Biodiversità Agricola e Alimentare dell’area sud della Basilicata e l’Alsia Pollino. Oltre all’escursione, e ad una mostra fotografica dal titolo “ Grano e cibo nel dialetto” momento clou della prima delle due giornate sarà la proiezione, in serata, del film-documentario “In questo mondo”, attraverso il quale Anna Kauber, racconta la vita delle donne pastore in Italia, attraverso un viaggio di più di due anni, di circa 17,000 km percorsi e di 100 interviste rivolte a donne di età compresa tra i 20 e i 102 anni. La figura del pastore, nell’immaginario e nella simbologia più diffusa, è sempre stata associata al genere maschile. Ma il settore dell’allevamento ovi caprino si sta femminilizzando, sempre più donne scelgono di svolgere questo lavoro tradizionalmente patriarcale. Le donne pastore impegnate quotidianamente nella loro attività vivono spesso sole, ma anche con compagni e con la loro famiglia, pienamente coinvolte nelle attività sociali e economiche della comunità in cui vivono. Il film racconta queste donne attraverso la personale esperienza della regista che ha vissuto con loro per qualche giorno, immergendosi intimamente e profondamente nella loro quotidianità. I legami di amicizia e affetto che si sono creati sono diventati dunque la linea narrativa, intima e spontanea, che ci introduce alle motivazioni delle protagoniste, alle difficoltà incontrate e alle soddisfazioni ricavate. Il documentario è quindi la rappresentazione di questo insolito mondo, dove il distintivo approccio femminile implica il prendersi cura degli animali, e tutelarne la straordinaria biodiversità e insieme a questo, preservare i maestosi paesaggi italiani d’alta quota. Domenica, invece, pastori, contadini, mietitori si cimenteranno, con il Palio del grano, a Piano delle Mandrie in una gara di mietitura. Il Festival terminerà, in serata, con un’intervista allo chef Federico Valicenti, autore del libro “dalla tavola lucana al paradiso”, e con una tavola rotonda su “Le antiche varietà di cereali dell’area sud della Basilicata”.