IN CONSEGNA I TESSERINI VENATORI REGIONALI

L’assessore alle Politiche Agricole e Forestali Francesco Fanelli annuncia con soddisfazione che, con quasi un mese di anticipo rispetto agli anni pregressi, sono in consegna presso i Comuni della Basilicata, ad eccezione di Matera e Potenza, i tesserini venatori regionali e copia del calendario venatorio.

I cacciatori potranno ritirare copia del calendario venatorio regionale nonché i tesserini per l’esercizio dell’attività venatoria 2019/2020 a far data da lunedì 5 agosto prossimo.

I cacciatori residenti nel Comune di Potenza potranno, invece, ritirare il tesserino e la copia del calendario venatorio regionale presso la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali – , sita in V. Verrastro, 5, secondo il seguente calendario: 5 agosto – 27 settembre 2019 dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,30 e martedì e giovedì ore 15,00 -18,00. I cacciatori residenti nel comune di Matera potranno, invece, ritirare il tesserino presso la sede Provincia di Matera – ex Ufficio Caccia – dal 5 agosto al 27 settembre 2019, dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,30 e martedì e giovedì ore 15,00 -18,00.