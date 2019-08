Bari: Fenomeno dei roghi in Contrada Carlo Alberto dalla Chiesa – Santa Candida

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Bari Carbonara, nell’ambito dei servizi tesi a contrastare il fenomeno di roghi nelle contrade del citato quartiere, a seguito di un costante monitoraggio di alcune aree nelle quali si erano già verificati dei roghi, identificavano B. F. 27enne rumeno, mentre incendiava materiate di vario genere (prevalentemente oggetti in plastica e legname) che lo stesso aveva raccolto nella campagna adiacente di via Carlo Alberto dalla Chiesa – Contrada Santa Candida. Il predetto è stato quindi deferito alla competente A..G. per abbandono ed incendio di rifiuti pericolosi.

