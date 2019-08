A Vietri di Potenza è realtà il progetto “Albergo diffuso”

Al via a Vietri di Potenza le prenotazioni per alloggiare negli appartamenti che hanno aderito al progetto dell’albergo diffuso, ideato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano. E’ infatti on-line da oggi il portale web www.laportadellalucania.it che, oltre al progetto dell’albergo diffuso, è un brand coniato dall’amministrazione comunale di Vietri che contiene l’intera offerta turistica territoriale, comprese le peculiarità e le eccellenze vietresi. Diversi sono i posti letto già a disposizione da oggi. L’albergo diffuso è un progetto nato a seguito di un lavoro svolto in sintonia tra l’amministrazione comunale e i cittadini vietresi. Sul portale web basterà cliccare sulla sezione “Alloggi” per conoscerli nel dettaglio ed eventualmente prenotare.

Il progetto nasce dalla richiesta di molte persone, famiglie e gruppi, in particolare da altre regioni, che da tempo chiedono ospitalità a Vietri di Potenza, per partecipare agli eventi, conoscere il territorio e tutti i luoghi di interesse. Il territorio vietrese, infatti, ha tanto da offrire. E il portale “La Porta della Lucania” è un raccoglitore di tutto ciò che offre Vietri: storia, arte, sapori, cultura, natura, ambiente ed eventi. Oltre alla possibilità di organizzare visite guidate, come al Convento, ed escursioni in luoghi d’attrazione, come il monte Rotonda o il Vallone del Tuorno, nelle gole del Melandro e nell’omonimo fiume. Per il progetto, il Comune si è avvalso della collaborazione -oltre che dei cittadini- anche della Pro Loco. Negli appartamenti, gli ospiti avranno a disposizione ogni informazione utile su come muoversi sul territorio e su cosa visitare

Ricordiamo che i cittadini interessati a mettere a disposizione un appartamento e quindi ad aderire al progetto dell’albergo diffuso, possono rivolgersi alla biblioteca comunale, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: ufficiostampa@comune.vietridipotenza.pz.it.