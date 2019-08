​Coldiretti Basilicata esprime soddisfazione per accordo su riforma Agea

Soddisfazione è stata espressa da Coldiretti Basilicata per l’importante accordo raggiunto sulla riforma dell’Agea, l’ente pagatore di tutti i contributi agricoli, finalizzata ad una sempre maggiore efficienza e semplificazione. “E’ importante che siano state recepite le proposte della Coldiretti – fa sapere l’organizzazione professionale lucana – diverse, infatti, nei mesi scorsi sono state le criticità segnalate anche dalla confederazione agricola lucana in merito a ritardi ed anomalie che si sono registrate nel 2016 e 2017, la cui soluzione è stata possibile solo grazie alla mobilitazione messa in atto dalla Coldiretti. A questo punto è fondamentale – come ribadito dallo stesso presidente nazionale Prandini – che l’Agea, per il ruolo strategico che svolge a servizio degli agricoltori – conclude Coldiretti Basilicata – sia sempre più a misura delle nuove necessità dell’impresa che richiede adempimenti snelli e tempi certi dei pagamenti”.

