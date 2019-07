Pisticci si prepara ai festeggiamenti in onore del Santo Patrono

Come ci racconta una tradizione ultra, ultra secolare, prendono il via oggi, 1° agosto- come ogni anno – i festeggiamenti in onore del Patrono della città San Rocco. Di prima mattinata, infatti, più o meno intorno alle ore 6,00, la cittadinanza viene svegliata dallo sparo di colpi oscuri in località Pagnotta alla periferia dell’antico rione Dirupo. La storia, racconta che quei botti di primissima mattina, ricordavano che era giunto il momento di pagare i debiti contratti durante il corso dell’anno. Appena dopo lo sparo dei mortaretti, l’inizio del giro per le principali vie della città del complesso bandistico “Città di Pisticci” diretto da maestro Mariano Pastore, che si protrarrà per la intera mattinata. La giornata proseguirà poi attraverso altre interessanti iniziative legate alla festività, concludendosi in serata con inizio alle ore 21, con il Gran Concerto di “ Gianvito Di Marsico” proprio nella piazza intitolata al miracoloso santi di Montpellier. Il programma proseguirà poi con altri interessanti appuntamenti fino al 16 agosto che è il giorno clou con i festeggiamenti in onore del Santo patrono, preceduti il giorno 15 da quelli in onore della Madonna dell’Assunta in Chiesa Madre e gli altri del 17 agosto in cui si festeggia San Vito Martire. Concluderà gli attesissimi festeggiamenti di metà agosto in città, il grande concerto di Alex Britti in programma dalle ore 22 di domenica 18 agosto nel piazzale dell’ anfiteatro La Salsa del rione Dirupo, capace di ospitare, in uno straordinario scenario naturale, oltre 5 – 6 mila spettatori. MICHELE SELVAGGI

