Lizzo “Truth Hurts”
LA NUOVA ICONA DELLA SCENA BLACK AMERICANA E PALADINA DEL
BODY-POSITIVE TORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “TRUTH HURTS”
DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI “JUICE” (TOP 3 IN RADIO) CHE L’HA FATTA CONOSCERE AL PUBBLICO ITALIANO.
IL VIDEO DI “TRUTH HURTS” HA SUPERATO 62 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE, E’ ALLA POSIZIONE #15 NELLA GLOBAL CHART DI SPOTIFY,
NEGLI U.S.A. “TRUTH HURTS” E’ #1 SU ITUNES E #1 SU SHAZAM.
QUALCHE SETTIMANA FA LIZZO HA FATTO SCATENARE IL PUBBLICO NEL SUO PRIMO CONCERTO ITALIANO A MILANO,
IN CUI I FAN HANNO CANTATO TUTTE LE CANZONI, DIMOSTRANDO CHE LIZZO NON È SOLO “JUICE”
MA MOLTO DI PIU’!
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