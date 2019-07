Montalbano Festival- Nature porta la magia del teatro nelle riserve naturali

Dal 31 luglio al 2 agosto tra marionette, giocolieri, clown, sand art e ombre cinesi

Marionette, clown, giocolieri, micromagia, bolle di sapone, sand art, ombre cinesi. Oltre l’Arco dell’Orologio, quando le lancette segneranno le 20, è pronto ad aprirsi un mondo incantato. Il centro storico di Montalbano jonico, dal 31 luglio al 2 agosto, per tre sere, con “Montalbano Festival- Nature” spalancherà le braccia ai visitatori, trasformandosi in un borgo da sogno dove sarà possibile immergersi nella magia dell’arte e del teatro, con sullo sfondo lo struggente scenario naturale dei Calanchi.

Spettacoli per bambini di tutte le età si svolgeranno in contemporanea e in loop in tre diverse piazzette. Come in un luna park, momenti di animazione, varietà di strada e giocoleria, guideranno gli spettatori fino al palco, dove sempre nuove magie sono in serbo per chi ha occhi e cuore per lasciarsene conquistare.

A riempire, ogni sera, di nuove storie e nuovi sogni le vie della Terra Vecchia: il maestro d’improvvisazione Gianluca Foresi, Laura Kibel e i suoi burattini con i piedi, il mago e ventriloquo Tino, Claudio Cinelli con una serie di irriverenti muppets, e ancora la sand art e le ombre cinesi di Oscar Strizzi, il circo e le acrobazie di Terzo studio.

Pronti a dispensare sorrisi, divertimento e versi : Caccaback, one man band, i Giullari del diavolo, Gionni il clown, Urana e le sue acrobazie, Silvia Diomelli e le inseparabili marionette , Guido Burzio, Raffa Messina con mille bolle di sapone, e il poeta di strada Silvestro.

Un festival unico nella sua bellezza, che, portando sulla scena le migliori compagnie del panorama nazionale, si propone di coinvolgere e stupire i bambini di ogni età, in un felice connubio tra spettacolo teatrale e spettacolo della natura.

Attraverso i nuovi linguaggi del teatro, momenti di rappresentazione, interazione, formazione e stimolo alla creatività, dedicati ai più piccoli, il progetto Montalbano festival-Nature, vuole essere un punto di partenza per sensibilizzare i ragazzi ad un maggiore rispetto di natura e ambiente. Per questa ragione il festival non sarà solo spettacoli, ma anche incontri e laboratori durante il quale apprendere l’arte delle bolle di sapone, piuttosto che delle ombre cinesi o delle marionette. Nel massimo rispetto degli equilibri naturali dell’area dei Calanchi, l’intervento spettacolare saprà integrarsi con raffinatezza e poesia senza mai essere invasivo.

Dopo una doppia apprezzatissima anteprima nella riserva naturale di Bosco Pantano di Policoro, mercoledì 31 luglio, alle ore 20, sotto l’Arco dell’Orologio, a Montalbano Jonico, si terrà l’inaugurazione ufficiale del Festival di teatro ragazzi, un progetto di Operaprima con la collaborazione di Ensemble teatro instabile e la direzione artistica di Giuseppe Ranoia. Al taglio del nastro saranno presenti i rappresentati delle istituzioni cittadine di Policoro e Montalbano, insieme a Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera, che ha sposato con convinzione ed entusiasmo l’idea del Festival.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, perché l’arte come la natura è di tutti e per tutti.