J.BALVIN BAD BUNNY “LA CANCIÓN” Da venerdì 2 agosto su Radio Laser

“LA CANCIÓN”, il nuovo singolo delle star della musica latino americana J. BALVIN e BAD BUNNY. Con oltre 65 milioni di stream e 54 milioni di views su YouTube, “LA CANCIÓN” è il singolo più ascoltato su Spotify estratto dall’album “OASIS” pubblicato a sorpresa lo scorso 28 giugno e definito da Billboard USA “the summer album we didn’t know we needed“. Da venerdì 2 agosto in radio, il nuovo singolo delle star della musica latino americanaCon oltre 65 milioni di stream e 54 milioni di views su YouTube,è il singolo più ascoltato su Spotify estratto dall’album “pubblicato a sorpresa lo scorso 28 giugno e definito da Billboard USA “the summer album we didn’t know we needed“.

J. BALVIN è stato nominato “Global Ambassador del Reggaeton” dal New York Times, mentre BAD BUNNY è stato definito “L’uomo da quattro miliardi di stream che guida l’esplosione della trap latina” dalla rivista Rolling Stone. La collaborazione fra i due artisti internazionali non poteva che portare alla nascita del primo album del genere latin che ha portato ogni sua traccia nella Global 100 Chart di Spotify e che ha debuttato al primo posto della Apple Music Chart in 20 paesi.

“Una collaborazione di successo tra due dei più grandi artisti del pianeta. J Balvin e Bad Bunny hanno fatto l’album dell’estate. “OASIS” è il loro giro d’onore mondiale … una testimonianza di quanto in là sono arrivati Balvin e Benito e un progetto che mostra dove sono diretti. L’hip-hop ha abbracciato a lungo il formato di album comune e OASIS riecheggia le intenzioni delle precedenti avventure di quel genere in questo territorio (come “Watch the Throne” di Jay-Z & Kanye West e “What a Time To Be Alive” di Drake e Future), rafforzando efficacemente il loro potere sui loro rispettivi generi”

“Oasis” della “Latino Gang” formata da Bad Bunny & J Balvin è più di una frase accattivante. È un f#ttuto movimento … i due “censori” globali di twerking pubblicano il loro tanto atteso EP collaborativo. Tutte le canzoni estive sono spacciate …. quando Balvin ci dà il benvenuto in “Bienvenido a Oasis”, con un croccante reggaeton pop, è rinfrescante … Ma questo è più di un semplice invito ad ascoltare un insieme di canzoni, è la promulgazione del potere della Latino Gang… questo EP è una celebrazione della “Latinidad”. È per noi, e il resto del mondo, un invito a partecipare”

