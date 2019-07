ANDREA DAMANTE, MALU TREVEJO FT. YUNG MIAMI “THINK ABOUT” su Radio Laser da venerdì 5 luglio

TRA I DEEJAY ITALIANI IN PIÙ FORTE ASCESA

ANDREA DAMANTE

PRESENTA IL SUO NUOVO PROGETTO MUSICALE

THINK ABOUT

con MALU TREVEJO eYUNG MIAMI

in radio e in digital download da venerdì 5 luglio

Esce venerdì 5 luglio in radio e in digitale “Think About” il nuovo singolo di Andrea Damante, Malu Trevejo feat. Yung Miami. Già disponibile il presave su Spotify e Deezer e il preadd su Apple Music al seguente link: https://backl.ink/4611922

“Think About” vede la collaborazione di Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino che in soli due anni ha raccolto 145 milioni di views su YouTube e 7,8 milioni di follower su Instagram, e di Yung Miami, rapper statunitense del duo City Girls che ha collaborato anche con Drake nel brano “In My Feelings”.

Il brano, oltre che da Andrea Damante, è stato scritto da Patrick Jordan Patrikios, Hanni Ibrahim, Alexandra Shungudzo Govere, Malu Trevejo, Yung Miami.

Nato nel 1990, a 14 anni Andrea inizia a organizzare serate per gli amici della sua città natale, Verona. A 19 anni sigla un contratto con un’importante casa discografica che gli assicura la presenza fissa in uno dei locali più importanti e prestigiosi d’Italia, All’Alterego. Nel corso degli anni ha avuto l’onore di aprire per artisti come Bob Sinclair, Cristian Marchi, Nervo, Vinai, Serebro e molti altri. Nel corso degli anni, Andrea ha dedicato anche del tempo alla carriera come modello, che lo ha aiutato a far crescere esponenzialmente la sua popolarità portandolo a esibirsi come deejay in Italia e in Europa.

La passione per la musica è una costante nella vita di Andrea, e infatti produce brani come “Follow my pamp” feat. Adam Clay, con oltre 4 milioni di streaming di Spotifye oltre 20 milioni di views su YouTube, con cui ha ottenuto il Golden Award. Nel 2018 è la volta di “Rub It” con l’artista multiplatino Rich the Kid. È stato inoltre scelto come testimonial di importanti marchi come YSL, Guess, Mont Blanc e Marciano. Ad oggi Andrea conta 2,2 milioni di follower su Instagram e oltre 29 milioni di views su YouTube.