Si alza il sipario  su Orecchiette nelle ‘nchiosce on the road 

È tutto pronto per l’ottava edizione di Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road,il grande evento enogastronomico di Grottaglie (TA) che celebra la regina indiscussa delle tavole pugliesi.

Il famoso quartiere delle Ceramiche, con le sue numerose botteghe artigiane, mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, si trasformerà in un percorso di gusto tra tradizione e rivisitazioni.

Saranno 9 gli chef pugliesi a presentare le loro ricette tutte originali e gustosissime e molte di loro avranno come condimento la colatura di alici, una dimostrazione che celebra la collaborazione enogastronomica tra Associazione per la Valorizzazione della colatura di alici dop di Cetara e Orecchiette nelle n’chiosce.

All’interno del percorso, inoltre, ci sarà un punto ristoro dedicato al gluten free.

Saranno poi le cantine e i birrifici artigianali ad esaltare la maestria degli chef e, quindi, con mappa in una mano e calice nell’altra, si andrà alla scoperta dei vari stand.

Per chi non si accontenta solo di mangiare ma vuole mettere le mani in pasta troverà un laboratorio per imparare a preparare manualmente le orecchiette. E persino un laboratorio di birra.

Immancabili saranno i gli artisti di strada e dj set che intratterranno con divertimento il grande pubblico. Novità la postazione di Radio Orecchiette che darà le giuste informazioni ai visitatori e li intratterrà con la giusta musica .

Giovedì 8 agosto (ore 20) presso Casa Vestita verrà presentato, inoltre, il foto libro di Antonio Zanata dal titolo My Heartless Girls- le mie ragazze senza cuore.

Insomma, due serate all’insegna del gusto e del divertimento in uno dei centri storici più belli del tarantino a due passi dal mare.

Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road è organizzato dalla società K202/M.A.O con la collaborazione di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche e il patrocinio del Comune di Grottaglie.

Per informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com; 3498789817, info@orecchiettenellenchiosce.com