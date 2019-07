REGIONE BASILICATA: Assessore Rosa su raccolta differenziata Matera

“La Basilicata ha superato la soglia del 50% di raccolta differenziata ma è ancora lontana dall’obiettivo del 65%”. Ad affermarlo l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Rosa. “Per questo ho inviato una nota al sindaco di Matera, città che risulta essere molto al di sotto della media regionale con il suo 20%, affinché si acceleri sulla conclusione di tutti gli interventi in progetto, i cui finanziamenti, da parte della Regione, sono stati quasi interamente corrisposti. È importante per la nostra Regione – prosegue Rosa – ridurre la pratica della discarica, incentivare il riuso e, quando ciò non è possibile, aumentare il riciclaggio dei rifiuti urbani. A questi obiettivi non può sottrarsi uno dei due Capoluoghi che, per numero di abitanti e per importanza storico-culturale, deve essere uno dei fiori all’occhiello della nostra Regione. Sono convinto che adesso che il Tar si è espresso favorevolmente, non ci sono più scuse e che Matera imprimerà un’accelerazione ai provvedimenti per implementare la raccolta differenziata in modo da permettere alla Basilicata di raggiungere la soglia del 65% e di consegnare ai propri abitanti una città efficiente”.

