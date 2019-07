Nel Parco Nazionale del Pollino, bilancio positivo per l’evento Basilicata, Viaggio nelle eccellenze culturali e enogastronomiche

Nel Palafrido di San Severino Lucano, suggestiva località del versante lucano del Parco Nazionale del Pollino, bilancio soddisfacente per la mostra evento itinerante Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche, curata dall’Associazione Basilicata Today.

Venti pannelli fotografici che promuovono territorio e itinerari turistici e culturali lucani, le opere d’arte di Rocco Perrone, Antonella Fiore, Franco Dattoli, Franca Iannuzzi e di artisti lucani sono alcune delle peculiarità che hanno attirato l’interesse dei visitatori. Notevole l’interesse per l’eccellenze agroalimentari Made in Basilicata, come i deliziosi formaggi dell’azienda De Filpo di Viggianello, i gustosi prodotti da Forno del Biscottificio Viola di Lauria, i pregiati vini delle aziende Gioia al Negro di Lagonegro e Tenute Mantegna di Irsina, il caffè gourmet Terranova, della Città dei Sassi, preparato nelle innovative macchine da caffè Dalla Corte.

Nell’occasione, presso l’agriturismo e fattoria didattica Il Piccolo Mulino (www.ilpiccolomulino.com), è stata presentata la patata bianca, eccellenza agroalimentare di San Severino Lucano.

Antonella Cirigliano, titolare della splendida location che promuove prodotti tipici locali a chilometro zero, ha presentato in occasione della trasmissione Itinerari e Agroalimentare d’Italia, un delizioso menù tipico che valorizza le tipicità locali e della zona. Gustosi antipasti.a base di salumi selezionati, pasta fresca prodotta con farina senatore Cappelli e Carosella, frittata a base di patate, carni di agnello e di suino, crostata di marmellata di albicocca sono alcune delle specialità gastronomiche presentate dallo staff dell’agriturismo lucano.