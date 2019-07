Il Real Team Matera conferma il capitano Domenico Vivilecchia

Dopo aver annunciato la fusione con la Amici del Borgo e la decisione di affidare la guida tecnica ad Eustachio Rondinone per il secondo campionato consecutivo di calcio a 5 di serie B, il Real Team Matera inizia ad ufficializzare i primi atleti che comporranno la rosa 2019-2020. E non si poteva non partire dallo storico capitano del club, cresciuto calcettisticamente proprio in casa Real Team Matera, squadra che non ha mai lasciato: si tratta di Domenico Vivilecchia, universale classe 1989, alla sua dodicesima stagione consecutiva con il sodalizio presieduto da Nico Taratufolo. “Sono contento di questa riconferma – dichiara l’ormai veterano Vivilecchia; la prossima stagione non sarà semplice, avremo una squadra composta esclusivamente da atleti locali, sarà una bella sfida; ogni partita – aggiunge il capitano – sarà per noi una finale e ce la metteremo tutta pur di raggiungere l’obiettivo che ci indicherà la società.” Con Domenico Vivilecchia poi un pensiero sulla fusione tra Real Team e Amici del Borgo, annunciata circa un mese fa: “Penso che sia una cosa positiva, era arrivato il momento di dare una riorganizzazione alla società a livello dirigenziale, sperando – conclude il capitano – che con questo nuovo organico la dirigenza sia più a contatto con i giocatori e lo staff tecnico, dandoci una mano in più nel momento del bisogno.” La dirigenza intanto è a lavoro per allestire l’organico 2019-2020 da affidare a mister Rondinone: non mancheranno altre conferme ma anche volti nuovi del territorio.

