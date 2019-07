Rionero: Sorpreso in possesso di 200 grammi di droga. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi hanno tratto in arresto in flagranza di reato, in Rionero in Vulture (PZ), un 44enne del posto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella mattinata di ieri, i Carabinieri, durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo, già noto agli operanti per essersi reso responsabile in passato di analoghe condotte delittuose, avvicinarsi, con fare circospetto, ad un veicolo che lo attendeva nei pressi della sua abitazione.

I militari, pertanto, hanno fermato il soggetto e lo hanno sottoposto a perquisizione personale, sorprendendolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa un grammo, che celava all’interno dei pantaloni.

A seguire, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’individuo, dove, nell’eseguire ulteriori operazioni di ricerca, hanno rinvenuto e sequestrato 3 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, occultati all’interno di un frigorifero, oltre ad un bilancino di precisione, un coltello e un paio di forbici ancora intrise di droga, nonché materiale utile per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

L’uomo, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto.