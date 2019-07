Nel Palafrido di San Severino Lucano, la nuova tappa di “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche”

Giovedì, a Pisticci, presso l’associazione Basilicata Today, elevato interesse per la mostra evento “Basilicata, Viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche”.

La nuova serie di pannelli fotografici che promuovono territorio e itinerari lucani insieme a opere d’arte degli artisti Daddiego, Santeramo, Romeo, Iannuzzi, Andrulli, Pisani, Dadamo, Barbarinaldo e Fittipaldi hanno creato notevole interesse tra i visitatori ed operatori del settore culturale ed enogastronomico.

Apprezzate le deliziose produzioni agroalimentari e vitivinicole del Panificio Barbarinaldo di Pisticci e dell’azienda vitivinicola Tenute Mantegna di Irsina.

Il tour itinerante farà tappa il 27 e 28 luglio nel Palafrido di San Severino Lucano, accogliente località del versante lucano del Parco nazionale del Pollino. Nell’occasione sarà registrata presso l’agriturismo Il Piccolo Mulino di San Severino Lucano (www.ilpiccolomulino.com) una trasmissione del magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia.

Una sola mission: promuovere territorio e peculiarità della Basilicata, in Italia e nel Mondo, in collaborazione con Regione Basilicata, Provincia di Matera, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, Ente Parco del Pollino e Comune di San Severino Lucano.