Montescaglioso il Paese dei libri

Montescaglioso si candida a diventare capitale del libro e dell’editoria, per una tre giorni all’insegna di presentazioni, reading, laboratori di scrittura creativa, incontri con scrittori già affermati nel panorama letterario nazionale, e con quelli emergenti.

Il 29, 30 e 31 luglio il centro storico sarà letteralmente invaso da libri, collocati ovunque, anche in luoghi non

abituali, quali macellerie, panetterie, dal fioraio, proprio per lanciare il messaggio che la lettura, in quanto mezzo per veicolare cultura ed emozioni, è un bene comune, a cui attingere in qualunque momento.

Per lo stesso motivo, testi di narrativa saranno distribuiti gratuitamente nel centro cittadino a quanti vorranno prenderne.

L’iniziativa, dall’emblematico nome, IL PAESE DEI LIBRI, nasce da una idea di Giuseppe Bellone e della sua Lilit Books, casa editrice indipendente e dalla collaborazione con l’assessorato alla cultura di Montescaglioso.

Giunta alla seconda edizione, dopo un fortunato esordio nell’estate del 2016, anche quest’anno la manifestazione vanta un ricco cartellone degli eventi, per una kermesse che porterà nel borgo materano artisti nazionali ed internazionali.

La prima serata si concluderà con l’esibizione del duo musicale lucano, I contrada zero, che propone cover e brani inediti di blues, genere country e folk.

La conclusione della seconda serata è affidata a Marcos Vinicius, eclettico chitarrista brasiliano, noto a livello internazionale non solo per la sua abilità musicale, ma anche per l’attenzione al sociale, che gli è valsa numerosi premi e riconoscimenti prestigiosi.

Marcos Vinicius, in una recente apparizione.

Infine, la terza ed ultima serata, vedrà la presenza di Dante Maffia, poeta, romanziere e saggista di origini calabresi, candidato al premio Nobel per la letteratura nel 2013.

Particolarmente interessanti i laboratori di produzione individuale e collettiva, differenziati sulla base di gusti ed età: a cura di Micla Petrelli, docente presso l’Accademia delle belle arti di Urbino, il workshop di scrittura creativa; per i più piccoli il Laboratorio di gioco e lettura, tenuto da Nunzia Rossetti ed infine l’attore teatrale Gino Marangi curerà il laboratorio “Tra pagine e vicoli”, itinerante e perciò disseminato in tutto il centro storico di Montescaglioso.

Di seguito l’elenco delle case editrici lucane aderenti all’iniziativa:

Altrimedia

Edigrafema

Lilit books

Giannatelli

Magister

365 storie

Villani editore

A.L.Ba

Montescaglioso