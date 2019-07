Martedì 30 luglio si riunisce il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà martedì 30 luglio 2019, alle ore 15,00, nell’aula Dinardo al piano terra del palazzo della Giunta regionale (Viale Verrastro n. 4 – Potenza).

In apertura di seduta prevista la discussione di una mozione, presentata dal consigliere Braia (Avanti Basilicata) e sottoscritta anche da Pittella (Ab), Polese e Cifarelli (Pd), su “Sanità, patto per la salute e sistema sanitario regionale”.

Seguirà l’esame di una proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri Coviello (Lega), Quarto (Basilicata positiva), Leggieri (M5s) e Cifarelli (Pd) sulla “Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione all’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n.145 – bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”. Questo argomento sarà affrontato in precedenza anche in una riunione della prima Commissione in programma lunedì 29 luglio.

All’esame dell’Assemblea anche eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari ed alcune interrogazioni.

I lavori del Consiglio regionale saranno trasmessi in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potranno inoltre essere seguiti attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.