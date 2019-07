COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA: VIA LIBERA AL “JOVA BEACH PARTY” DI POLICORO

Si è riunito, nel pomeriggio odierno, presso questo Palazzo del Governo, presieduto dal Prefetto di Matera, Demetrio Martino, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha visto la partecipazione, oltre al Questore di Matera e ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Matera anche dei Sindaci di Policoro e Scanzano jonico, del Comandante il Reparto operativo portuale della Guardia di Finanza di Bari, del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, del Comandante la Polizia Stradale di Matera nonché dei Rappresentanti dell’ANAS e della società che organizza l’evento.

Nel corso della seduta, sono stati esaminati gli aspetti di safety e security connessi alla attività di pianificazione con particolare attenzione sia alla parte terrestre che alla sicurezza in mare nonché ai profili legati alla viabilità per l’afflusso e il deflusso del pubblico.

Valutata positivamente la corrispondenza di quanto previsto con la normativa di settore anche in relazione alla specificità del contesto ove si svolgerà l’evento, il Comitato ha dato il via libera alla manifestazione “Jova Beach Party”, dell’artista Jovanotti, che si svolgerà il prossimo 13 agosto a Policoro, demandando a prossime riunioni tecniche, che saranno presiedute dal Questore di Matera, la definizione, in dettaglio, delle singole attività che dovranno realizzarsi.

Matera 25 luglio 2019

