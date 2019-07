Castellaneta Marina, nomi e numeri per identificare le spiagge libere

Le spiagge libere di Castellaneta Marina sono tra le mete preferite dei bagnanti pugliesi, note per essere ampie e con fondali trasparenti e bassi, comodamente raggiungili dal lungomare e fregiate dalla Bandiera

Blu. Novità dell’estate 2019, da quest’anno ogni spiaggia sarà identificata da un nome e un numero, per agevolare il riconoscimento dei luoghi, utile sopratutto in caso di emergenza, per meglio segnalare – ad esempio ad operatori del soccorso o di pubblica sicurezza – il posto in cui sono chiamati a intervenire.

Le spiagge identificate sono venti, a partire dall’estremo orientale del lungomare, nei pressi del lido la Playa, sino a ponente, ovvero alla spiaggia di Riva dei Tessali. I nomi delle spiagge si ispirano alla natura ed in particolare alla flora e fauna tipica delle pinete e del mar Jonio. Posidonia, Pino d’Aleppo, Ginepro, ma anche Caretta Caretta, Cola Cola (gazza ladra) e Tellina, sono alcuni dei nomi adottati per le spiagge libere.Questo nuovo servizio rientra nel programma Spiagge Sicure 2019 del Comune di Castellaneta, finanziato dal Ministero dell’Interno, che prevede anche l’installazione di due torrette di sorveglianza sulla spiaggia di Castellaneta Marina ed ha già consentito l’assunzione di cinque agenti di Polizia Locale per il periodo 15 giugno – 15 settembre.In questi giorni gli operatori stanno provvedendo a installare i cartelli indicatori, con le informazioni utili contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione, oltre a fornire i numeri utili per contattare le forze dell’ordine e la Guardia Costiera.Ulteriore novità dell’estate sono i cartelli con i tempi di biodegradabilità degli oggetti di uso comune, installati sul lato rivolto al mare dei cartelli indicatori delle spiagge. Lo scopo è quello

di divulgare e sollecitare i bagnanti ad un approccio corretto con l’ambiente, con l’obiettivo di raccogliere e differenziare i rifiuti, utilizzando i contenitori installati negli accessi alla spiaggia.

L’elenco delle spiagge:

1 – Posidonia

2 – Pino d’Aleppo

3 – Tellina

4 – Stella di Mare

5 – Libellula

6 – Mirto

7 – Melograno

8 – Giglio di Mare

9 – Cavalluccio di Mare

10 – Capinera

11 – Cola Cola

12 – Caretta Caretta

13 – Tamerice

14 – Pepe Rosa

15 – Pettirosso

16 – Upupa

17 – Cicala

18 – Ginepro

19 – Rosmarino

20 – Liquirizia