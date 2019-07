Cammina Basilicata/ Al via il weekend conclusivo del programma escursionistico

In concomitanza con la chiusura del progetto Taking Care – la cura dell’ambiente, la cura degli altri sostenuto dalla Fondazione Con il Sud attraverso il Bando Volontariato 2015 – Reti Locali, il programma escursionistico regionale Cammina Basilicata promosso dalla struttura regionale della Legambiente conclude le proprie attività gratuite volte alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio regionale, attraverso un turismo dolce e non invasivo.

Sabato 27, Domenica 28 e Lunedì 29 luglio 2019 saranno le tre date conclusive del programma, dando appuntamento ad escursionisti ed appassionati per prendere parte all’ultima parte delle attività progettuali. In questi anni la Legambiente regionale e i suoi partner di rete (Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza, Legambiente Matera, Legambiente Lauria, Legambiente Montalbano Jonico e Legambiente Val D’Agri) hanno organizzato decine di appuntamenti diffusi sul territorio, per promuovere una modalità diversa di turismo e riscoperta delle risorse naturali, storiche, paesaggistiche e tradizionali della Basilicata. Il successo del piano escursionistico è stata la riprova del corretto approccio adottato dall’associazione ambientalista, che ha puntato sulla conoscenza e sullo sviluppo di una coscienza critica dei cittadini per evitare il proliferare di un turismo “mordi e fuggi” indiscriminato che tanti danni ha prodotto nel nostro territorio.

Di seguito le mete della tre giorni di Cammina Basilicata:

27 luglio – escursione alla scoperta di Monte Arioso

28 luglio – escursione alla scoperta di Tempa Petrolla (Montalbano Jonico)

29 luglio – escursione alla scoperta della Valle dei Calanchi (Montalbano Jonico)

Come di consueto i partecipanti alle giornate conclusive del progetto dovranno dotarsi della corretta attrezzatura escursionistica: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, cappellino, binocolo, borraccia, crema solare, antizanzare. Maggiori informazioni al link Facebook: https://www.facebook.com/events/348277936069945/