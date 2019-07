Su Radio Laser, negli store e sulle piattaforme l’omaggio a Giuni Russo di CECILIA GAYLE UN’ESTATE AL MARE

versione 2019tutta da cantare e da ballareDopo ““, uscito a marzo di quest’anno,, a ridosso delle vacanze estive, lancia “” un tributo alla grande e indimenticabile Giuny Russo. Come per “L’importante è finire” anchesarà contenuto nell’albumche l’artista costaricense con origini italiane sta ultimando e che sarà distribuito nell’estate 2020.

Senza snaturare il capolavoro di Giuny Russo, Cecilia Gayle è riuscita ad inserire in “UN’ESTATE AL MARE” il ritmo e lo stile reggaeton/merengue consono al suo repertorio e alla sua fama di ambasciatrice della musica latino-americana in Italia.

“Ho deciso di interpretare il brano di Giuny Russo perché ho sempre apprezzato di questa straordinaria donna le sue doti canore, il suo timbro di voce così particolare ma, principalmente, avendo avuto l’onore di conoscerla, sono rimasta incantata dal suo carisma, dalla sua grande sensibilità e umanità” commenta Cecilia per poi concludere “Un’estate al mare è stato il tormentone dell’estate 1981, scritto da due grandi autori del panorama della musica italiana quali Franco Battiato e Giusto Pio e mi sembrava perfetto lanciare la mia versione proprio nello stesso periodo dell’anno, 38 anni dopo”.

“UN’ESTATE AL MARE” è accompagnato da un video con un balletto molto divertente che, una volta imparato, può essere ballato da uomini e donne di ogni età, la regia è di Claudio D’Avascio ed è stato girato sulle spiagge di Marina di Eboli.

CECILIA GAYLE, nata in Costa Rica ma con origini italiane, ha sempre amato utilizzare la sua voce e il ritmo della sua terra per raccontare e infondere nelle persone la storia dell’America latina. A renderla famosa in tutto il mondo, nel 1988 è stato El Pam Pam, la summer hit che è diventata la sigla ufficiale di tutti i Club Méditerranée nel mondo e la sigla del programma “Super” su Italia1. El Pam Pam ha dato origine alla brillante carriera di Cecilia che, oltre a ottenere un grande successo radiofonico nel mondo le ha aperto, in Italia, le porte di molte trasmissioni televisive. El Tipitipitero, El Tikitaka, La Pipera, Pampaneando, sono alcuni dei brani interpretati da Cecilia che hanno fatto ballare tutto il mondo così come Jinga Jinga e Aquì. Fiesta, Tuca tuca, Tanti auguri sono alcune delle canzoni contenute nell’album “Cecilia Gayle canta Raffaella Carrà”, la showgirl italiana che è stata musa ispiratrice dell’artista italo-americana fin dall’età adolescenziale. Nel marzo 2019, Cecilia ha pubblicato “L’importante è finire”, cover del brano scritto da Cristiano Malgioglio per Mina e riproposto in chiave bachata.