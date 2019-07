REGRESSION il nuovo singolo di DARIO BANDIERA dal 26 LUGLIO SU Radio Laser / digital store

SU TUTTI I DIGITAL STORE DAL 26 LUGLIO 2019

DARIO BANDIERA

CON IL SUO PRIMO SINGOLO

Regression

Sarà disponibile su tutti i digital store da venerdì 26 luglio “Regression” il singolo tutto da ridere e da ballare di Dario Bandiera.

Il singolo, scritto dallo stesso Bandiera, con etichetta 8pmanagement, nasce da un’idea ben precisa: raccontare la società odierna, ma chiaramente in chiave comica, con quella dirompente ironia che contraddistingue lo showman siciliano.

“ Volevo scrivere una canzone – dichiara Dario Bandiera – che parlasse e rispecchiasse in generale il momento di regressione che stiamo vivendo. La regressione ormai tocca qualunque settore della nostra società. La regressione è ovunque, anche nel web, basti notare che i video che fanno più visualizzazioni, addirittura milioni, sono quelli più caserecci e più banali. La mia canzone dal titolo Regression, rispecchia a pieno questi concetti”.

Il brano parla dello stesso Bandiera che finalmente scrive una canzone, un pezzo estivo per i ragazzi. Il metodo di scrittura è scientifico: poiché ormai va di moda solo il Reggaeton, la salsa ed il latino americano, Dario ha provato a scrivere delle parole e poi a tradurle in spagnolo con Google… Il risultato è stato un testo comico in un falso spagnolo ma soprattutto una canzone allegra, orecchiabile e ballabilissima, ma che, come dice il testo, non parla di niente e non serve a niente, cioè banalissima e senza contenuti.

Regression, dunque, è una provocazione; è un brano inutile, come la maggior parte delle cose che fanno milioni di visualizzazioni sul web. Ecco perché, si spera, abbia tutte le carte in regola per diventare un nuovo tormentone ed un fenomeno virale.

Il singolo sarà disponibile dal 26 luglio su tutti i digital store.