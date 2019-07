FELIX JAEHN Feat. CALUM SCOTT “Love On Myself” su Radio Laser dal 26 Luglio

“LOVE ON MYSELF” è il nuovo singolo estivo di FELIX JAEHN, il DJ tedesco certificato 7 volte disco di Platino in Italia, in collaborazione con l’artista britannico CALUM SCOTT.

Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo della carriera di FELIX, incentrato sulla genuina espressione artistica e integrità musicale. Questo impulso ha contribuito alla sua decisione di essere anche tra gli autori di tutti i suoi testi, proprio per esprimere una musica il più possibile pura e onesta.

In “LOVE ON MYSELF”, che ha già superato 4.5 milioni di stream, i suoni ipnotici di FELIX JAEHN si abbinano perfettamente alla voce accattivante di CALUM SCOTT. Ricca di energia positiva, la canzone parla dell’amore per se stessi e incoraggia a prendere tempo per capirsi e ritrovarsi prima di amare gli altri, come suggerisce il ritornello:

“Hey, how you doing?” Yeah I hope I’m well

Time to put that love on myself

Before I give it back to someone else”