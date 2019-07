È il singolo più virale del momento Y2K & BBNO$ “LALALA” da venerdì 26 luglio su Radio Laser

Su Spotify ha raggiunto:

oltre 57 milioni di stream #1 della Top 50 Viral Italia #2 della Top 50 Global Top 25 della classifica Global Top 60 della classifica Italia

Dopo essere diventato il brano più virale dell’estate 2019, raggiungendo il #1 della classifica Viral Italia, il #2 della classifica Global di Spotify ed entrando nelle chart di tutto il mondo, “Lalala” di Y2K e bbno$ è pronto a conquistare anche le radio italiane da venerdì 26 luglio. In Italia il pezzo è in continua crescita, macinando oltre 100.000 stream al giorno. “Lalala” conta già 57 milioni di stream solo su Spotify.

Y2K combina in modo perfetto influenze hip-hop, trap, new wave, post punk e innumerevoli altri generi realizzando pezzi molto interessanti e personali. Si è fatto conoscere inizialmente come remixer (Carly Rae Jepsen, Cardi B, Lil Wayne) e produttore (Yung Bans, Yung Gravy), ma è la sua collaborazione con il rapper di Vancouver bbno$ ad avergli fatto raggiungere la notorietà mondiale.