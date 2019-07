ANDO IRENE, KABIR BEDI E ANTONIO CABRINI I PROTAGONISTI DI STASERA A “LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO” A MARATEA

“Mi piacerebbe interpretare personaggi realmente esistiti”. Lo ha confessato ieri Gabriel Garko il protagonista della terza delle “Giornate del cinema lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata” in corso nella “perla del Tirreno”, all’interno del parco dell’hotel Santavenere. L’attore ed ex modello, acclamato da numerose ammiratrici, ha parlato dell’amore per il suo lavoro e di come si è avvicinato al cinema e alla fiction. Oltre a Garko sono saliti sul palco il produttore Maurizio Momi, Roberto Cerè, uno dei ‘life coach’ più influenti a livello internazionale, e Jenny De Nucci, attrice, influencer, considerata una star del web, in quanto seguita da milioni di fan. Grande successo anche per la proiezione de “La vedovella” commedia girata nel 1964 a Maratea accompagnati dai ricordi del set visto da bambino del sindaco Daniel Stoppelli e dal curatore del recupero del film Luciano Cuomo. Molto apprezzato il “Cantiere Lucano” in particolare modo il progetto “Indovina chi viene a pranzo” nato in una scuola di Marsicovetere da un’idea di Antonella Marinelli e reso possibile dal gruppo di Jacopo Fo. Ricco programma anche stasera nella sezione curata dalla Lucana Film Commission che e’ presentata da Eva Immediato e Paride Leporace. Stasera sullo schermo “Desula” di Andrea Pecora vincitore del Moda Movie di Cosenza festival gemellato con “Le Giornate del cinema lucano di Maratea”, poi le storie forti di Lorenzo Puntoni “Acquario” prodotto dalla società lucana Mediterraneo di Angelo Troiano e Ciccio Lattarulo e Black Comedy di Luigi Pane e interpretato da Fortunato Cerlino che porterà un saluto al festival accompagnato dal giovane distributore lucano Dario Toma. Spazio anche al progetto “Focus” realizzato a Pignola per la caparbia dell’assessore alla cultura Santarsiero e che verrà illustrato sul palco del Santa Venere dal direttore artistico Silvio Giordano, dal regista Giuseppe Marco Albano e dall’attore Fabio Pappacena. Poi règia di donne per “Con te o senza di te” di Angela Prudenzi realizzato con le scuole del territorio e l’intenso “La verità. Storie di un femminicidio” di Rosita Larocca dedicato ad un tragico episodio di cronaca avvenuto a Potenza. Torna nella sua Maratea il regista Marco Melluso che presenta la sua ultima opera “Il Conte magico” riuscito docufilm di promozione territoriale. Protagonista dello “Spazio Giovani”, curato da Janet De Nardis, Paolo Ruffini. A seguire Carolina Rey e Claudio Guerini intervistano il regista e sceneggiatore Terry George premio Oscar 2012 per il cortometraggio “The Shore” , i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, gli attori Nando Irene, Kabir Bedi e la produttrice cinematografica, Raffaella Leone . Sul palco salirà anche l’allenatore ed calciatore Antonio Cabrini.

