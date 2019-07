Keep Plastic e salva il mare, a Castellaneta il roadshow del riciclo e contest per aggiudicarsi un set di arredo urbano

Dal 22 luglio al 18 agosto si svolgerà il primo contest made in Puglia per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi di plastica e ricordare che le buone pratiche di raccolta e riciclo non si fermano mai, neppure in estate.

I Comuni di Castellaneta, Molfetta, Barletta, Manfredonia, Brindisi, e Santa Cesarea si sfideranno in una singolare competizione: chi, nelle quattro settimane di gara, riuscirà a registrare il maggiore incremento percentuale di raccolta degli imballaggi in plastica rispetto al pro capite medio del 2018, potrà aggiudicarsi un set di arredo urbanocomposto da 3 panchine, 2 fioriere e 2 cestini, rigorosamente in plastica riciclata. Per coinvolgere i residenti e i turisti a partecipare a questa particolare sfida, sarà organizzato un road show che farà tappa in tutti i Comuni interessati. Il team “Plastic Friendly” organizzerà dei flash mob nelle principali spiagge e la sera sarà presente nelle piazze e neiluoghi a più alta frequentazione con un gazebo animato da musica eattività ispirate al tema del riciclo. L’obiettivo è fornire ai cittadini tutte le informazioni sulla corretta raccolta differenziata ecoinvolgerli, attraverso il gioco e il divertimento, per prevenire la dispersione dei rifiuti nel mare e nell’ambiente.

“Keep plastic e salva il mare” si inserisce nelle attività previste dalProtocollo siglato da Corepla, Regione Puglia e Ager, successivamenteesteso all’Autorità Portuale del mare Adriatico ed Arpa Puglia, permigliorare le performance ambientali della Regione e promuovere le buone pratiche, anche in vacanza.

Di seguito il calendario del roadshow, con inizio dalle ore 17.30:

24 luglio, Brindisi (lungomare Regina Margherita)

25 luglio, Molfetta (banchina Seminario)

28 luglio, Santa Cesarea Terme (località Porto Miggiano)

31 luglio, Barletta (Castello)

2 agosto, Castellaneta (Piazza Kennedy)

data da definirsi, Manfredonia