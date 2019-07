FESTIVAL CARSICA, GHEMON E APRÈS LA CLASSE A GINOSA E MARINA SINDACO PARISI: “RETE TRA COMUNI PER EVENTI DI RICHIAMO’’

Ghemon e Après La Classe: sono questi i due artisti d’eccezione che si esibiranno rispettivamente a Ginosa e Marina di Ginosa in occasione della terza edizione del Festival Carsica. Ingresso gratuito.

Da Laterza a Ginosa, passando per Grottaglie, Mottola e Castellaneta, attraverso la musica, le scienze e i percorsi ecosostenibili nei paesaggi naturalistici e scenografie rappresentative della provincia tarantina, il festival vedrà sette spettacoli con prestigiosi ospiti internazionali e locali in un calendario che prenderà il via il 30 luglio e che proseguirà fino al 7 settembre. Carsica vuole essere uno strumento ulteriore per compiere un passo concreto verso la costruzione di una visione unica incentrata sull’idea di un parco culturale diffuso nella Terra delle Gravine.

A prendere parte alla conferenza stampa svoltasi a Bari il 23 luglio, il Sindaco di Ginosa Vito Parisi e il Consigliere con delega al Marketing Territoriale Sergio Basta. Presente l’Assessore Regionale all’Industria Turistica e Culturale Loredana Capone, oltre a sindaci e rappresentanti dei Comuni interessati.

<<Un autentico esempio di promozione culturale e del territorio mirata, strategica e sinergica – ha dichiarato il Primo Cittadino – Ginosa e Marina di Ginosa sono orgogliose di rientrare nel cartellone del Festival e di ospitare due artisti di caratura nazionale. Dall’entroterra al mare: Carsica unisce cinque municipalità, tessendo di fatto una rete in grado di esaltare il concetto di territorio e di delineare ulteriormente dal punto di vista artistico, e non solo, il progetto Parco Terra delle Gravine>>.

Ghemon, che si esibirà in Piazza IV Novembre a Ginosa il 2 agosto, è uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo stile, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale, che fanno di lui un artista a metà tra un cantautore e un rapper: un caso quasi unico all’interno dello scenario rap tricolore.

Gli Après la Classe sono un gruppo salentino legato alle tradizioni musicali della propria terra. Hanno realizzato ri-arrangiamenti e riproposizioni di brani classici del repertorio canoro salentino, come “Kalì Nifta”, “Lu rusciu te lu mare”. Il loro live è previsto per il 9 agosto a Marina di Ginosa presso Piazza Croce Rossa.