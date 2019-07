Bari: Denunciato per aver interrotto la circolazione degli autobus

Continuano incessantemente i controlli dei Carabinieri nella centralissima Piazza Aldo Moro che negli ultimi tempi è stata teatro di episodi di violenze e disordini, per lo più ad opera di soggetti extracomunitari.

Pochi giorni fa, i militari della Stazione Carabinieri di Bari Carrassi, unitamente a quelli dell’XI° RGT Puglia, in servizio di “Strade Sicure”, hanno deferito in stato di libertà D.M.L., 19enne gambiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di interruzione di un pubblico servizio.

Lo stesso, in evidente stato di agitazione psicofisica dovuta all’assunzione smodata di alcool, dapprima ha iniziato a molestare ed infastidire i passanti, successivamente si è sdraiato all’interno di un autobus cittadino occupando il corridoio di accesso ed impedendone dunque l’operatività.

Tempestivo l’intervento della pattuglia che ha provveduto a farlo scendere dall’autobus e a condurlo in Caserma per gli adempimenti di rito.