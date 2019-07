ASM, continuano le testimonianze positive dei cittadini verso le strutture sanitarie.

Un uomo originario della provincia di Matera ha scritto da Bologna al Direttore Sanitario dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro, dr. Francesco Riccardi, e al Dirigente della Medicina Generale dello stesso ospedale, dr. Emanuele Claudio Paolicelli, per ringraziarli delle cure appropriate e del trattamento umano ricevuto dal padre ricoverato per un attacco ischemico transitorio.

E’ solo l’ultima attestazione in ordine di tempo che le strutture sanitarie aziendali ricevono ogni giorno da molti cittadini.

Nella missiva l’uomo si è preliminarmente complimentato per la professionalità del personale del pronto soccorso di Policoro, medici, infermieri, oss e successivamente si è rivolto al personale del reparto di medicina che ha curato il padre: “malgrado il grande lavoro che devono svolgere – ha scritto- per i tanti malati loro affidati, hanno tenuto un atteggiamento sempre positivo nei confronti dei pazienti, rivolgendosi a loro con un gran senso di umanità, disponibilità, simpatia e gentilezza, piccoli gesti che fanno la differenza per un malato.”

Il Direttore Generale dell’ASM evidenzia come: “ tali attestazioni assumono un valore ancora più significativo se si considera che la carenza di personale e soprattutto la difficoltà a reperire medici specialisti, problema quest’ultimo ormai endemico a livello nazionale, complica lo svolgimento delle regolari attività lavorative, e invece constato che nonostante tutto i nostri professionisti sanno farsi apprezzare.”