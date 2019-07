A Montalbano Jonico “Teatri della Terravecchia” venerdì il 26 luglio.

Venerdì 26 luglio 2019 con inizio alle ore 21,00, in piazza Cirillo, nel borgo antico di Montalbano Jonico, l’HermesTeatroLaboratorio di Matera propone lo spettacolo “ Teatri della Terravecchia “. Testi e ragia di Emilio Andrisani con attori tutti locali. L’evento rientra nell’ambito del progetto Montalbano Jonico Capitale per un giorno ed è la sintesi della cultura tipica del luogo fino a qualche decennio addietro. Vengono trattati argomenti sul ciclo della vita, sul lavoro, sulle feste, il tutto declinato in precisi riti e cerimonie che un tempo erano l’anima pulsante della Terravecchia, il borgo antico dove era concentrata tutta la popolazione.

Lo spettacolo è una ricerca tra il vissuto e il rappresentato, per recuperare i valori di una cultura contadina, attraverso le voci dei sentimenti che echeggiano nei calanchi e rimbalzano sui muri assolati e desolati di quei luoghi ormai solitari, ma ancora possono raccontare la vita .

Nel testi e nei canti dello spettacolo è evidente la mescolanza delle culture che si è realizzata attraverso i secoli e la cui sintesi ha scandito per molti secoli la vita quotidiana di uomini e donne.

L’iniziativa è dell’assessorato alla cultura, Ines Nesi, mentre l’ottimizzazione organizzativa di Vincenzo Maida.