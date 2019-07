Sicurezza sul lavoro: continua l’azione incessante dell’Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera

Continua l’azione incessante dell’Ispettorato del Lavoro di Potenza e Matera anche per contrastare il fenomeno della sicurezza sul lavoro, nei cantieri edili, come pure in attuazione dei controlli in

materia lavoristica. Lo scorso fine settimana nel comune di Policoro (Mt) personale dell’Arma della locale Compagnia Carabinieri unitamente al personale Nil dell’Arma e funzionari dell’Ispettorato lavoro di Pz e Mt hanno ispezionato un cantiere edile di medie dimensioni dove operavano congiuntamente n.3 distinte imprese. A causa delle evidenti irregolarità riscontrate venivano deferiti in stato di libertà i legali rappresentanti delle medesime ditte.

In particolare le gravi violazioni al d.lgs.n.81/2008 in materia di sicurezza hanno riguardato:

– Adeguamento ponteggio per lavori in quota

– Omessa delimitazione aree cantiere

– Viabilità cantiere non conforme

– Omessa protezione per cadute dall’alto

– Omessa redazione piano operativo

Sono state inoltre riscontrate irregolarità per l’impiego di n.3 unità lavorative al nero in quanto non risultanti dalle scritture ovvero per mancate comunicazioni alla PA. Per tale ragione si è dovuto

sanzionare la ditta interessata per un importo di euro 10.800. Si è provveduto altresì alla immediata sospensione dell’attività edile previa elevazione del sequestro preventivo del Cantiere ai sensi

dell’articolo.321 c.p.p. per gravi violazioni in materia di sicurezza. Sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative ed ammende per un totale di euro 41.300. Sono stati controllati n.6 lavoratori di cui 3 appunto risultati a nero. Autorità giudiziaria e Amministrativa informate dai reparti operanti dell’Arma dei Carabinieri.

Stefano Olivieri Pennesi