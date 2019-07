Matera 2019, al via le prenotazioni per la Cavalleria Rusticana nei Sassi

Oggi alle ore 15:00 si apriranno le prenotazioni per Abitare l’Opera, il progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Teatro di San Carlo di Napoli per portare l’opera lirica nei Sassi attraverso il coinvolgimento attivo della comunità, chiamata a prendere parte alla costruzione dello spettacolo, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti.

Il 2 e 3 agosto il pubblico potrà assistere a due diverse azioni teatrali: un Prologo sui Sassi itinerante con partenza da Piazza San Pietro Barisano (accesso ore 17:30 con Passaporto per Matera 201 e prenotazione), dal titolo “I sette peccati capitalisti”, costituito da brevi quadri teatrali e danzanti ispirati ai sette peccati capitali, che ritraggono gli eccessi del neoliberismo contemporaneo. Tale prologo sarà animato dalla partecipazione dei cittadini e performer professionisti, che nei giorni scorsi, insieme al regista Barberio Corsetti, hanno lavorato sul teatro canzone, trasformando i canti tradizionali di Matera e della Basilicata in partiture per coro. A guidare il corteo fino a Piazza San Pietro Caveso saranno due marionette giganti, rappresentanti il bene e il male.

La seconda parte dello spettacolo consiste nella messa in scena dell’opera lirica “La Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni nel suggestivo scenario di Piazza San Pietro Caveoso e presso la Chiesa di Santa Maria di Idris (accesso ore 20:30 con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione). Qui l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno guidati dal direttore musicale Juraj Valčuha assieme a un cast di alto livello che annovera Veronica Simeoni (Santuzza), Roberto Aronica (Turiddu), George Gagnidze (Alfio), Agostina Smimmero (Mamma Lucia), Leyla Martinucci (Lola). Le scene sono a firma di Massimo Troncanetti e i costumi sono di Francesco Esposito. Maestro del Coro Gea Garatti.

Il pubblico potrà inoltre prendere parte alla prova filata del prologo sui Sassi il 31 luglio e il 1 agosto (accesso con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione) e alle prove generali aperte della Cavalleria Rusticana il 1 agosto (accesso gratuito fino a esaurimento posti), negli stessi orari e luoghi dello spettacolo.

“Attraverso il grande cantiere di “Abitare l’Opera”, nato dalla collaborazione fra Teatro di San Carlo e Fondazione Matera Basilicata 2019, i cittadini di Matera – sottolinea il Presidente della Fondazione, Salvatore Adduce – hanno la possibilità co-creare con artisti provenienti da uno dei teatri più prestigiosi d’Europa, un’opera lirica messa in scena nel teatro naturale della città. Mi preme ringraziare per il grande lavoro di squadra realizzato la Sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli, Rosanna Purchia, la manager culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Ariane Bieou, e il project Manager supervisor Agostino Riitano che ha curato i rapporti fra le due istituzioni”.

MODALITÀ DI ACCESSO

Prova filata del Prologo sui Sassi il 31 luglio e il 1 agosto, Piazza San Pietro Barisano, ore 17:30: accesso con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione su MateraEvents o presso l’Infopoint

– L’accesso del pubblico e il controllo titoli avrà luogo presso Piazza San Pietro Barisano. Il pubblico poi, verrà guidato lungo il percorso delle stazioni del Prologo sui Sassi denominate Sette Peccati Capitalisti a partire da Via Sant’Antonio Abate lungo Via Madonna della Virtù.

– Il pubblico che desidera assistere anche alla messa in scena della Cavalleria Rusticana è invitato a prenotare separatamente l’evento.

– Deflusso del pubblico:

Il giorno 31 luglio 2019 il deflusso avviene nel senso inverso, lungo Via Madonna delle Virtù verso Via Sant’Antonio Abate/Via D’Addozio.

Il giorno 01 agosto 2019 il deflusso può avvenire sia in senso inverso sia verso Piazza San Pietro Caveoso.

Prove generali aperte della Cavalleria Rusticana , 1 agosto, Piazza San Pietro Caveoso ore 20:30: Accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti

– L’accesso del pubblico avrà luogo in Via Bruno Buozzi.

– Trattandosi di Prove, il pubblico è invitato liberamente a seguire il processo di co-creazione con gli artisti rispettando i tempi del lavoro:

h 20:30 – 22:30 Prove Aperte

h 23:30 – 00:30 Prove Generali

– Il pubblico che desidera assistere anche al Prologo sui Sassi è invitato a prenotare separatamente l’evento.

Prologo sui Sassi, 2 e 3 agosto, Piazza san Pietro Barsano ore 17:30: accesso con passaporto per Matera 2019 e prenotazione su MateraEvents o in Infopoint

– L’accesso del pubblico e il controllo titoli avrà luogo presso Piazza San Pietro Barisano. Il pubblico poi, verrà guidato lungo il percorso delle stazioni del Prologo sui Sassi denominate Sette Peccati Capital-isti a partire da Via Sant’Antonio Abate lungo Via Madonna della Virtù.

– Il pubblico che desidera assistere anche alla messa in scena della Cavalleria Rusticana è invitato a prenotare l’evento singolarmente.

– Deflusso del pubblico: il deflusso avviene nel senso inverso, lungo Via Madonna delle Virtù verso Via Sant’Antonio Abate/Via D’Addozio. Se si è in possesso della prenotazione per La Cavalleria Rusticana nello stesso giorno, l’accesso a Piazza San Pietro Caveoso è garantito anche in Via Madonna delle Virtù.

Cavelleria Rusticana, 2 e 3 agosto, Piazza San Pietro Caveoso ore 20:30: accesso con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione su MateraEvents o in Infopoint

– L’accesso del pubblico e il controllo titoli avrà luogo in Via Bruno Buozzi.

– Il pubblico interessato ad accedere anche al Prologo sui Sassi è invitato a prenotare separatamente l’evento.

