CALIA ITALIA FESTEGGIA ARCHITECTURE OF SHAME Calia Italia, realtà leader nella produzione di imbottiti Materana, partecipa a Happy Birthday Shame!, il compleanno del progetto di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, coprodotto dall’omonimo collettivo Architecture of Shame e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 Matera, 22 luglio 2019 – Dal 23 al 27 luglio si festeggia Happy Birthday Shame!, cinque giorni per celebrare il potenziale evolutivo della vergogna per l’architettura a partire dalla storia di Matera. Una mostra, workshop, dialoghi ed interventi nello spazio pubblico che coinvolgono tredici Paesi diversi, per provare a capire le possibili relazioni tra architettura e vergogna in Europa oggi. , cinque giorni per celebrare il potenziale evolutivo della vergogna per l’architettura a partire dalla storia di Matera. Una mostra, workshop, dialoghi ed interventi nello spazio pubblico che coinvolgono tredici Paesi diversi, per provare a capire le possibili relazioni tra architettura e vergogna in Europa oggi. L’inaugurazione delle celebrazioni sarà il 23 luglio alle ore 19 presso l’Archivio di Stato di Matera: Architettura della Vergogna apre le porte del suo archivio a 69 anni esatti dalla visita di De Gasperi a Matera, quando, “leggenda vuole”, sia nata la relazione tra Vergogna e la città dei Sassi. Un incontro che mette in discussione il rapporto tra Matera e la sua “qualità più famosa” attraverso interventi di esperti, storici, politici e il dialogo con gli intervenuti. Un archivio aperto sulle possibili relazioni tra architettura e vergogna in Europa. L’archivio è un’opera collettiva che raccoglie idee, esperienze e prospettive di artisti, architetti, attivisti, ricercatori, operatori culturali, istituzioni e intellettuali che si sono confrontati a partire dall’esempio di “vergogna ribaltata” di Matera. Calia Italia, partecipa a questo importante momento di celebrazioni con il divano Mater Familias Day Bed, il pioniere della collezione Mater Familias, che torna alle origini del popolo materano per attraversare il tema della vergogna, della vita nei Sassi e rigenerarla in un sentimento fiero di appartenenza.

La collezione, che si compone di quattro versioni, racconta la riabilitazione dalla vergogna attraverso il ruolo della donna materana, in un’esplosione di colori e passione e in una stratificazione di tessuti e storia. L’inno alla donna materana si ritrova in diversi dettagli, come l’elegante piedino a forcella su cui poggia il divano, citazione delle forcelle usate per tesare i fili del bucato, appositamente proposto in color rame per ricordare le caldaie delle cucine in pietra e le pentole usate per cucinare. È attraverso la madre, infatti, che passa l’opera di rigenerazione del sentimento della vergogna che porta alla rinascita di un popolo che farà rivivere il suo territorio più povero: le periferie urbane. In questo contesto è nato il Mater Familias Day Bed, ispirato al lettino terapeutico dello psicanalista, per rielaborare il sentimento della vergogna che vive dentro i materani.

MATER FAMILIAS DAY BED – SCHIZZO ARCH. SAVERIO CALIA Per ognuno dei sei capitoli della mostra che si terrà presso l’Archivio di Stato, ci sarà un Day Bed Mater Familias, per consentire ai visitatori l’esperienza di una “seduta collettiva” all’interno del percorso della mostra stessa. “Nata da uno stimolo culturale, che mi ha spinto alla ricerca di un progetto per promuovere e sostenere il nostro territorio in un anno così significativo per Matera, la collezione Mater Familias si è rivelata una intuizione molto importante anche dal punto di vista commerciale”, dichiara l’architetto Saverio Calia, Direttore Generale Marketing e Sviluppo di Calia Italia. “La soddisfazione più grande è stato il riscontro di interesse da parte dei nostri rivenditori che ne hanno confermato il successo quale prodotto più venduto al Salone del Mobile di Milano ad aprile. Una conferma che testimonia come la cultura possa essere anche un impulso tangibile e concreto per lo sviluppo economico del territorio.” MATER FAMILIAS DEY BED – ARCH. SAVERIO CALIA Il programma dettagliato di Happy Birthday Shame! è disponibile sul sito di Architecture of Shame: https://www. architectureofshame.org/ Birthday.

Per poter partecipare ai workshop è necessario il Passaporto per Matera 2019 e la prenotazione attraverso la piattaforma di Matera Events, nella sezione dedicata al progetto Architettura della Vergogna

Calia Italia è partner di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, un impegno nella promozione della città di Matera e della sua cultura a livello nazionale e internazionale con attività che ne favoriscano, oltre allo sviluppo economico, anche quello sociale e culturale. In quest'ottica è nata la nuova collezione Mater Familias, un progetto condiviso con Architecture of Shame all'interno di Matera 2019 che attraversa il tema della vergogna della vita nei Sassi per rigenerarla in un sentimento fiero di appartenenza.

