Bosco in Festa: dichiarazione dell’assessore Lafabiana in ordine alla nota diffusa dal M5S

«E’ incredibile come il gruppo consiliare M5S non perda occasione per polemizzare e disinformare, pur di ritagliarsi un minimo di visibilità». Lo dice l’assessore al verde urbano Felice Lafabiana, commentando la nota con la quale le consigliere comunali del M5S criticano le modalità organizzative della manifestazione “Bosco in Festa”. «Alle signore del no – dice l’assessore – non va mai bene nulla. Adesso sono contrarie persino al fatto che delle associazioni si mettano insieme, avanzino una proposta e che il Comune la condivida, per dar vita ad una serie di eventi che, per come evidente, sono altra cosa rispetto al cartellone di Gravina2019». Segue risposta nel merito: «La delega al Bosco è nelle mani del sindaco, il quale tuttavia mi ha incaricato di seguire questa come altre singole, specifiche pratiche afferenti Difesa Grande, prassi normale dal punto di vista amministrativo ma evidentemente sconosciuta ai Cinquestelle. Parimenti, è doveroso precisare come nessun avviso pubblico sia stato diffuso dal momento che, come detto, l’iniziativa è nata su proposta progettuale di un gruppo di associazioni, progetto poi condiviso e sostenuto dall’amministrazione comunale». Conclude Lafabiana: «Spiace dover constatare come una volta ancora si sia preferito montare ad arte, senza peraltro riuscirvi, una polemica pretestuosa, invece di fare l’unica cosa che andava fatta: apprezzare il senso civico di tante associazioni e, perché no, prendere atto con favore dell’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenerne il cammino, ispirato a due obiettivi fondamentali che dovrebbero essere patrimonio di tutti: la valorizzazione del Bosco e la socializzazione».

