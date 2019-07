attivato il servizio antincendio nel Parco della Murgia Materana Posta in arrivo x

A seguito dell’approvazione del Bilancio Regionale, con Determinazione n. 56 di luglio 2019, l’Ente Parco della Murgia Materana ha potuto finalmente attivare il servizio di osservazione e controllo del territorio.

Il servizio di antincendio è stato affidato a tre associazioni ambientali aventi sede nei comuni di Matera e Montescaglioso che hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere le operazioni di controllo.

“ANPANA” e “ANPAS” di Matera e “APA Croce Amica di Montescaglioso”, stanno effettuando giornalmente, per il periodo che va da Luglio a Settembre 2019, il controllo puntuale del territorio del Parco per una azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere un ambiente di pregio come quello murgico che viene considerato come il grande giardino di una delle più antiche città del mondo