La fase Finale di Un Cocktail per la Vita, la friendly barman competition per ricordare il caro Enzo Gallitelli

La fase Finale di Un Cocktail per la Vita, la friendly barman competition nata 3 anni fa per ricordare il caro Enzo Gallitelli, si svolgerà il prossimo 25 Luglio 2019 sul lungomare di Policoro

presso il BarHchic. Ecco l’elenco completo dei 10 finalisti della 3° edizione di Un Cocktail per la Vita che si sfideranno dal vivo presentandoci e raccontandoci i loro cocktail inediti e le storie che li hanno ispirati:

Alessandro Di Terlizzi

Francesco Drago

Ferdinando Longobardi

Francesco Nocera

Gerald Kore

Leonardo Lasala

Lorenzo Colaiacomo

Maurizio Mandolfo

Paolino Nigro

Romualdo Montagnaro

Ricordiamo i premi in palio per i primi 3 classificati:

1° classificato: Viaggio A/R per Bologna e partecipazione gratuita al “Corso di preparazioni

home-made e tecniche di miscelazione contemporanea” presso la Drink Factory di Federico

Mastellari.

2° classificato: Corso di formazione presso Federazione Italiana Barman – Basilicata.

3° classificato: Viaggio A/R per Roma e biglietto valido per n.1 ingresso al Roma Bar Show che si

terrà il 23 e 24 Settembre 2019 a Roma.

Quest’anno l’evento vede il patrocinio dei seguenti organi istituzionali: Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Comune di Policoro.

Ci teniamo, inoltre, a segnalare che l’Associazione, in collaborazione con Poste Italiane, ha realizzato una cartolina postale con annullo filatelico come ricordo dell’evento.

Vi aspettiamo numerosi il 25 Luglio sul lungomare di Policoro a partire dalle ore 19.00 presso il BarHchic.

L’Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” ha sede nel Comune di Policoro (Matera) in via

Brescia 44.

Per informazioni:

– Sito internet: www.apsenzogallitelli.it/sostienici

– Facebook: https://www.facebook.com/enzogallitelli/

– Email: apsenzogallitelli@outlook.it

– Telefono: 333.38.57.938