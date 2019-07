Politica Agricola Comunitaria 2021-2027, al via la preconsultazione on line

E’ on line un questionario con cui la Regione Basilicata intende raccogliere le opinioni, in particolare di tutte le rappresentanze del partenariato economico e sociale agricolo e dello sviluppo rurale, in merito all’attuale programmazione 2014/2020 e alle aspettative per la nuova programmazione agricola comunitaria 2021-2027.

La consultazione ha lo scopo di acquisire i fabbisogni del territorio e di costruire un confronto sugli obiettivi programmatici regionali del prossimo futuro.

Dal nuovo portale Sia-RB http://agricoltura.regione.basilicata.it/ si può accedere facilmente al questionario on line, rispondere a poche domande per decidere insieme, in modo sinergico tra Regione, stakeholders, operatori del settore, beneficiari e semplici cittadini, il futuro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Basilicata.

“Si tratta di un’occasione importante di dialogo e scambio di idee e proposte sulla nuova Politica Agricola Comunitaria 2021-2027. Auspichiamo di avere un’ampia partecipazione di tutti i cittadini che, a vario titolo, operano in questo settore così strategico per l’economia regionale – commenta Francesco Fanelli, assessore regionale alle Politiche agricole e forestali – e riteniamo fondamentale che la definizione delle azioni programmatiche per il periodo 2021-2027 siano definite di concerto con il partenariato economico e sociale lucano, affinché le diverse istanze che possono provenire dal contesto rurale regionale siano recepite e praticate in una logica di condivisione”.

L’analisi dei risultati sarà alla base della definizione delle future linee guida strategiche regionali del comparto agricolo.