Erosione costa: Incontro tra Regione e sindaco di Rotondella

“L’amministrazione comunale di Rotondella, sabato 20 luglio presso la rotonda del “Lido Rivolta” in Marina di Rotondella, ha incontrato l’Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Rosa e l’Assessore Regionale alle Infrastrutture Donatella Merra.

La visita – si legge in un comunicato stampa del Comune di Rotondella – è stata richiesta dal Sindaco Gianluca Palazzo al fine di far verificare de visu agli organi regionali le condizioni attuali del litorale rotondellese in relazione ai fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa dal momento che la competenza in materia di programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri spetta alla Regione Basilicata.

Quest’ultima ha espresso, d’altronde, la volontà di affrontare con determinazione il problema annunciando di convocare al più presto un tavolo istituzionale con l’obiettivo di esaminare e approfondire, in maniera congiunta ai Comuni interessati, le soluzioni tecniche per dirimere il fenomeno erosivo.

Erano presenti al sopralluogo anche l’Assessore Regionale alla Salute Rocco Leone e Carlo Gilio del Dipartimento Ambiente ed Energia”.

