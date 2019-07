Pisticci: Riapre distributore di carburanti in centro

Una buona notizia per gli automobilisti e per la cittadinanza tutta. Riapre infatti lunedì 22 luglio, dopo oltre tre mesi di chiusura, l’unico distributore di carburante a Pisticci centro. E ciò, anche grazie ai diversi interventi del nostro giornale che aveva eidenziato i disagi per gli automobilisti, rivolgendosi al sindaco in carica Viviana Verri, affinchè intervenisse per risolvere il problema, atteso che i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto, erano stati portati a termine da oltre un mese. Un appello che è stato preso in considerazione dal primo cittadino per risolvere una anomalia che toccava il terzo comune della Basilicata, rimasto per lungo tempo senza l’unico distributore di carburante esistente, chiuso dallo scorso mese di aprile. Una vicenda che comunque ha creato enormi disagi e difficoltà alla popolazione, costretta, per rifornirsi, a recarsi di volta in volta ai distributori più vicini, Pisticci Scalo, Craco, Tinchi Centro Agricolo. La società che gestisce l’impianto alla periferia sud della città, a suo tempo aveva informato che lo stesso doveva rimanere chiuso a causa della esecuzione di diversi lavori di restauro e ampliamento dell’ impianto per cercare di offrire agli utenti un servizio più completo e moderno. l lavori iniziati e proseguiti con una certa celerità, con la chiusura di tutta l’area che circonda l’impianto, erano stati portati a termine nella prima metà del mese di giugno. Ma della riapertura dell’esercizio però, non se ne parlava. Nessuna indicazione sulla possibile data di riapertura o il perché di questo ritardo che pesava tantissimo sulle tasche e sulla……pazienza degli automobilisti. Ora, con la notizia della prossima riapertura dell’esercizio, fissata a lunedì 22 luglio, i disagi scompariranno e il tutto sarà riportato alla normalità. Per la storia, ricordiamo che, la struttura pisticcese, nacque intorno agli anni 50 e fino a pochi anni fa è stata gestita dalla famiglia Viggiani ( Agip petroli) a cui è subentrata la Kuwait Petroli che ora ha provveduto a far eseguire i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Fino a qualche anno fa, ricordiamo, Pisticci centro, contava sulla presenza di ben tre distributori di carburante. Oltre all’ attuale infatti, si registrava la presenza di quello in via Ariosto, gestito dalla società locale Giasi e l’altro in via Giulio Cesare gestito da Vena trasporti. MICHELE SELVAGGI

Correlati