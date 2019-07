INAUGURAZIONE DELLA 4A EDIZIONE DI CULTURAL MATERA 2019 – Festival della Cultura Alimentare – DOMENICA 21 LUGLIO ORE 10.00

“La biodiversità salverà il pianeta” è il tema della Quarta edizione materana di Cultural, festival della cultura alimentare che per tre giorni dal 21 al 23 Luglio 2019 trasformerà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, nella capitale del gusto italiano.

Dal palazzo dell’Unesco di Parigi ai Sassi di Matera, patrimonio mondiale dell’umanità ritorna Cultural, il festival ideato da Consortium Paris in collaborazione con CNA, è patrocinato dal Comune di Matera, dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Ad animare e scandire le tre giornate del festival non ci saranno solo masterclass, ma anche laboratori, pearing, wine, beer e oil tasting, corsi di cucina anche per bambini, performance artistiche, tavole rotonde e, per la prima volta, anche una mostra collettiva fotografica di 7 artisti..

Il focus di questa Golden Edition è “La biodiversità salverà il pianeta, salviamo la biodiversità” durante la quale si parlerà di mare, pesca sostenibile, inquinamento da plastica, traffico marittimo e acidificazione delle acque ma anche di mobilità elettrica e di corretta alimentazione.

L’INAUGIRAZIONE DELLA TRE GIORNI DELLA QUARTA EDIZIONE DI CULTURAL E’ PREVISTA PER DOMENICA 21 LUGLIO 2019 ALLE ORE 10.00 presso la sede dell’evento Mulino Alvino sito in Via San Vito a Matera.

Mauro Bochicchio

Executive Manager Consortium Paris

Leonardo Montemurro

CNA