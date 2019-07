Giordano (Ugl), cordoglio alla presidente del Corecom.

“Appresa la triste notizia del decesso della N. D. ‘Lillina’ mamma della presidente del Corecom, amica Avv. Giuditta Lamorte, rivolgiamo il nostro più sincero e sentito affetto in questo triste ed indimenticabile momento sapendo quanto gli era legata e lo choc che questa scomparsa le causa”.

A testimonianza di tale sentimento è il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano.

“Ed è tanto più doloroso perché nessuno potrà sostituire la persona che amava, qualunque parola si usi per aiutarla a sopportare questa inammissibile assenza. Vorremmo perciò semplicemente dire alle famiglie Rubinetti – Lamorte, ai cari Giuditta e al marito Giuratrabocchetta Avv. Giuseppe che, condividiamo il loro dolore e di vedere questa prova trasformarsi, non in un impossibile oblio ma – conclude Giordano a nome dell’intera Ugl Matera – in una serenità ritrovata poiché il corso dell’esistenza termina ineluttabilmente un giorno, anche se si desidera sempre che questo accada il più tardi possibile”

Correlati