Bardi: “Ultimazione iter Zes Jonica atto concreto per sviluppo”

“L’ultimazione dell’iter per la Zes Jonica rappresenta un atto concreto per lo sviluppo della nostra regione: così come ho più volte ricordato la Basilicata deve diventare attrattiva innanzitutto per gli investitori. Da questo punto di vista la Zes rappresenterà sicuramente un volano per l’intera economia regionale. È solo il primo passo di un progetto più definitivo che punta a far diventare l’intera regione il centro del sistema economico del Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale, Vito Bardi

