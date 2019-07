A Vietri di Potenza inaugurazione della nuova Piazza XXIII Novembre

Domenica 20 luglio 2019 si terranno due iniziative a Vietri di Potenza. Nello specifico, verrà inaugurata Piazza XXIII Novembre, oggetto di lavori di riqualificazione, e successivamente, sempre in Piazza, il sindaco Christian Giordano e l’amministrazione comunale, incontreranno i cittadini in occasione del secondo anno di attività amministrativa.

L’inaugurazione della rinnovata Piazza avrà inizio alle ore 20:30. A tal proposito, ricordiamo che i cittadini sono stati protagonisti delle scelte relative agli allestimenti per la Piazza, votando mediante la piattaforma di partecipazione popolare, raggiungibile al sito www.vietripartecipata.it, tra varie idee progettuali, già qualche mese fa, prima dell’avvio dei lavori. La novità dei lavori non riguarda solo la piazza raddrizzata (in precedenza era in pendenza verso la sede stradale), ma sono anche le strade che circondano la piazza, rifatte, in particolare la strada principale, oggetto di specifici lavori che hanno consentito di realizzare un “asfalto stampato”, che richiama alle pavimentazioni presenti nei paraggi.

Dopo l’inaugurazione, sempre in Piazza, il sindaco Christian Giordano e l’amministrazione comunale incontreranno i cittadini. “Durante la serata – ha dichiarato il Sindaco – verrà illustrato quanto realizzato in questi due anni e tutto ciò che c’è in cantiere. Inoltre, verrà fatto il punto sullo stato di realizzazione del programma elettorale”.