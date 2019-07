A Trebisacce la Notte Blu

Notte Blu a Trebisacce per festeggiare la sesta Bandiera Blu, assegnata dalla FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale).

Domenica 21 Luglio, dalle ore 19.00, sul Lungomarre di Trebisacce, la cittadina ionica festeggerà il prestigioso riconoscimento con un appuntamento dedicato alla buona musica, ai prodotti del mare e all’approfondimento, per non dimenticare mai l’importanza della tutela della acque marine, tesoro blu che rende il territorio dell’Alto Ionio ricco di potenzialità turistiche e lavorative.

I festeggiamenti si apriranno con un incontro, dedicato all’ambiente e al mare a cui parteciperanno Mimmo Pappaterra, Direttore Generale dell’ Arpacal, Evelina Provenza, referente Arpacal, Franz Apolito, Delegato all’ambiente del Comune di Trebisacce, e Franco Mundo, sindaco di Trebisacce.

Al termine dell’incontro, che si pone l’obiettivo di proporre una concreta riflessione sul valore del rispetto e della cura del mare, esploderà la festa con spettacoli di artisti circensi, stand gastronomici dedicati ai sapori del mare, stand d’artigianato e il concerto Ad Gloriam della Le Orme Tribute Band.

“La Bandiera Blu – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – è un premio al nostro lavoro, costante e continuo, rivolto alla tutela dell’ambiente, alla buone pratiche ecologiche, che testimonia una reale passione che tutta l’Amministrazione comunale riversa nella cura del nostro territorio che è in primo luogo la nostra casa.

Oggi prendersi cura dell’ambiente significa investire in turismo, in salute, in prospettive occupazionali. Significa costruire realmente il futuro di una regione dalle potenzialità infinite, che è arrivato il momento di concretizzare. Per questo vogliamo festeggiare, con una ricca Notte Blu, questo successo ottenuto, per la sesta volta consecutiva, e offrire anche un momento di riflessione e approfondimento, per formare le coscienze dei cittadini, che possono e devono essere i primi attori del processo di cura dell’ambiente”.