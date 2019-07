Rionero in Vulture: Sorpreso in possesso di oltre 50 grammi di droga. Arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melfi (PZ) e i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di mercoledì scorso, intorno alle 16.00, i Carabinieri, durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato e fermato l’autovettura condotta dall’uomo, già noto agli operanti per essersi reso responsabile in passato di analoghe condotte delittuose, il quale, all’atto dell’accertamento, ha manifestato un evidente stato di agitazione.

I militari, eseguendo una perquisizione personale, lo hanno sorpreso in possesso di un panetto di hashish, del peso di circa 50 grammi, sottoposto a sequestro, che aveva abilmente occultato sulla sua persona.

A seguire, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’individuo, dove, nell’eseguire ulteriori operazioni di ricerca, hanno rinvenuto e sequestrato un altro frammento della medesima sostanza stupefacente, del peso di mezzo grammo, insieme a due bilancini di precisione, un coltello, ancora intriso di droga, e materiale utile per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

Il ragazzo, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto.